"Испанский стыд": фотограф случайно слил в Сеть запрещенный кадр с Волочковой

Анастасия Волочкова и ее любимый фотограф Лена Галицына устроили провокацию. Балерина разделась до трусов и продемонстрировала на камеру роскошный бюст.

Правда, на кадрах была не настоящая грудь. Волочкова так ловко прикрылась рюкзачком от известного дизайнера, что с первого взгляда и не понять, что сама Анастасия все-таки держится в рамках приличия. 49-летняя балерина на фотографиях выглядит сногсшибательно. Но кадры далеко не всем пришлись по душе.

Звезда "Дома-2" Алена Водонаева и вовсе разнесла фотосессию в пух и прах. Теледива заявила, что фотограф перестаралась с ретушью лица Анастасии, но забыла отфотошопить один из снимков, который просочился в Сеть.

"Анастасия поделилась новым фотосетом от своей подруги Леночки Галицыной. Дам непрошеный совет Леночке, постпродакшн съемки — это не только бахнуть фейсап на фильтре "Голливуд 100500", ноги и руки тоже не мешало бы подогнать до чистоты картинки. Кстати, одну фотку опубликовали случайно, видимо, не заметили в веренице веселых дней", — отметила выпускница телестройки.

Люди согласились с Водонаевой, оставив под ее постом сотни комментариев. Многие называют снимки пошлыми и вульгарными. "Настя потом удивляется, что с ней дочь и мама не общаются. Испанский стыд", — написал один из комментаторов.