В Госдуме предложили запретить требовать у россиян справки о доходах

Органам власти нужно запретить требовать у граждан справки и документы, которые чиновники в состоянии получить самостоятельно в рамках межведомственного электронного взаимодействия (МЭВ). С такой инициативой выступила группа депутатов Государственной думы.

Авторы этой идеи призвали "привести практику всех ведомств в соответствие с государственной политикой цифровой трансформации". В частности, необходимо полностью исключить требование о предоставлении гражданами справок о доходах и других документов и сведений, которые можно получить по каналам системы МЭВ.

Парламентарии также подчеркнули, что в России взят курс на предоставление государственных и муниципальных услуг в проактивном режиме, чтобы освободить граждан от сбора избыточных справок и документов, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что наше государство относится к мировым лидерам в области цифровизации государственных услуг. В ближайшие 10 лет необходимо обеспечить массовое внедрение технологий искусственного интеллекта во всех сферах, подчеркивал глава государства.

Чтобы избавить россиян от бюрократии, в Госдуме предлагали автоматически ставить родившихся в России детей в очередь в детские сады и школы. Депутаты предположили, что это поможет упростить жизнь молодым родителям. Однако ввести такую опцию предлагают в факультативном режиме, при желании граждан ею воспользоваться.