Руководители оборонных ведомств государств — членов НАТО намерены на ближайшей встрече обсудить изменения правил ведения боевых действий и применения военной техники против России. Об этом сообщили осведомленные источники.

Как рассказали собеседники Sky TG24, 15 октября в Брюсселе на этой встрече поднимут тему предоставления членам НАТО "большей гибкости" для более эффективной организации обороны своих восточных рубежей от "российской угрозы".

Камнем преткновения, в частности, являются национальные ограничения, накладываемые каждым отдельным членом Североатлантического альянса при передаче техники в распоряжение командования НАТО. Пока по этому вопросу единства среди союзников нет.

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер подтвердил, что предоставляющее оружие или боевую технику государство "хочет быть уверенным", что это вооружение "будет использоваться разумно, а не для эскалации".

Ранее американские журналисты отмечали, что политика альянса в отношении России абсолютно нерациональна, а виновата в этом Европа. По мнению авторов публикации, континент, который не удосужился подготовиться к вооруженному конфликту и до сих пор надеется на помощь Америки, напрасно пытается напугать Россию началом прямых боевых действий.

Также подчеркивалось, что западным государствам пора признать, что Украина для них потеряна — президент России Владимир Путин недвусмысленно давал Западу понять, что любым попыткам расширения влияния НАТО на восток будет дан решительный отпор.