Мишустин сообщил о замедлении инфляции

Инфляция в России постепенно замедляется. Несмотря на бюджетный импульс в начале года, который был необходим для запуска госпрограмм и нацпроектов. Об этом на стратегической сессии правительства сообщил его глава Михаил Мишустин.

По прогнозам кабмина, годовая инфляция не должна превысить 6,8%. Примерно до таких же значений должен опуститься уровень бедности в стране к 2030 году. Для этого правительство существенно увеличило финансирование нацпроекта "Семья" - почти до 3 с четвертью триллионов рублей. А для помощи с трудоустройством граждан с сентября запущена программа профориентации обучающихся и выпускников.