Рекордное число - более 720 тысяч человек - зарегистрировались для участия в конкурсе "Это у нас семейное". Об итогах дистанционного этапа сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Это самый массовый проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". К очным мероприятиям допущены 1523 семейные команды. Среди них представители всех наших регионов и их родственники из 82 государств.

Финал пройдёт следующим летом. Победителей ждут 60 сертификатов на 5 миллионов рублей - деньги можно потратить на улучшения жилищных условий или путешествия. Участие в конкурсе - это ещё и возможность получить поддержку своих социально полезных инициатив, познакомиться с единомышленниками и встретиться с президентом России.

"Это идея президента России. Он и придумал идею этого конкурса. И запуская его, Владимир Владимирович сказал: "Я думаю, что это будет самый массовый конкурс в России". Президент, как всегда, оказался прав. Это вот действительно и отношение к семейным ценностям в России, и демонстрация дружности и сплоченности семей", - отметил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.