Вертолет Ми-28 ракетным ударом уничтожил пункт управления БПЛА противника

Вооруженные силы России нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ сразу в трех областях Украины: Харьковской, Черниговской и Днепропетровской. Активно атакуют врага и наши военные в зоне спецоперации. Надежную огневую поддержку штурмовикам на передовой оказывает авиация и артиллерия.

Кадры боевой работы экипажа вертолета Ми-28. Ракетным ударом пилоты уничтожили пункт управления БПЛА противника. Координаты цели предоставила разведка, она же зафиксировала попадание точно в заданный квадрат.

На огневую позицию выводят самоходные гаубицы "Гвоздика". Главная задача артиллеристов на Харьковском направлении - обеспечение безопасности вдоль границы. Огонь с переднего края корректируют операторы БПЛА.

Надежно блокируют маршруты передвижения неонацистов на Красноармейском направлении бойцы инженерных войск. С помощью машины дистанционного минирования "Земледелие" устанавливают взрывные заграждения на расстоянии до 15 километров. Надежное прикрытие от воздушных атак обеспечивает стрелковая группа.