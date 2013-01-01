Чем занимается непубличный сын Высоцкой и Кончаловского: Петру уже 22 года

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая женаты уже 27 лет. У супругов двое общих детей: дочь Мария и сын Петр. О том, как сложилась судьба Маши, практически ничего не известно с 2013 года, когда девочка с родителями попала в ДПТ. По слухам, до сих пор она прикована к кровати. Сын же пары ведет уединенную жизнь и старается держаться подальше от камер журналистов.

Петру Кончаловскому 22 года. Он решил не продолжать семейное дело и вместо театрального выбрал архитектурный институт. Сын Высоцкой в следующем году получит диплом МАРХИ.

Юлия мечтала, чтобы Петр учился в Италии, ведь там у семьи есть домик, а значит юноша мог бы изучать архитектуру в Риме, Флоренции или Венеции. Но Кончаловский-младший предпочел остаться в Москве. Поначалу Высоцкая была недовольна выбором сына, но в итоге успокоилась, решив, что Европу он еще посмотрит, а российское образование — одно из лучших в мире.

"Пока ищет себя, но через внутреннее", — сказала актриса о сыне в интервью журналу "Соловей", отметив, что у ее наследника очень крепкие внутренние опоры, а потому для поиска себя ему не нужны "дурман и ночные клубы".

По словам Юлии, Петр рос обычным парнем, никогда не был бунтарем и проблем со взаимопониманием у них не было даже в подростковом возрасте. Правда, был этап, когда сын знаменитостей не мог определиться с будущей профессией, он хотел посвятить себя работе в модной индустрии, однако архитектура все-таки победила, пишет Woman.ru.

Высоцкая уверяет, что она не строгая мама, порой и вовсе с сыном общается словно с братом, мол, с Петром очень интересно и у него многому можно научиться. Актриса не скрывает, что многого требует от сына, а ее похвалу действительно нужно заслужить, но тут же объяснят, что между родителями и детьми должны быть границы и нарушать их нельзя.