Российский сержант прицельным огнем из штатного оружия уничтожил беспилотник

Гвардии сержант Иван Баженов, доставляя боеприпасы на линию соприкосновения, обнаружил приближающийся вражеский FPV-дрон. Моментально отдав команду водителю укрыть технику в лесополосе, он прицельным огнем из штатного оружия уничтожил беспилотник. Продолжив движение, группа своевременно привезла груз нашим военным.

Сержант Виктор Баранцев, действуя в составе мотострелкового отделения под плотным огнём ВСУ скрытно приблизился к вражескому опорному пункту и вместе с сослуживцами разработал план штурма. По сигналу Виктор прицельным выстрелом из гранатомёта уничтожил трёх боевиков, затем наши штурмовики стремительно ворвались на укрепленные позиции и провели их зачистку.