Силы ПВО сбили 59 украинских дронов над российскими регионами в ночь на 15 октября

Силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку ВСУ устроить воздушную атаку на российские регионы. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО сбито 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что над территорией Ростовской области уничтожено 17 беспилотников, над Волгоградской областью – 12 дронов, над территорией Белгородской области сбито 11 БПЛА. Над Воронежской областью ликвидировано 9 беспилотников, четыре – над Республикой Крым, три - над акваторией Черного моря. По одному украинскому дрону сбито над Брянской, Курской и Орловской областями.

Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах. Волгограда и Уфы. Подчеркивается, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. К 7 часам утра ограничения были сняты. В аэропорту Волгограда фиксируются задержки прибытия шести воздушных судов. Опаздывают рейс из Махачкалы, два рейса из Казани и три рейса из Москвы, передает ТАСС.