Украина и Европа не смогут получить от Соединенных Штатах ракеты Tomahawk даже через несколько лет, что бы ни говорил президент США Дональд Трамп. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

Как отметил эксперт, нагнетание темы с якобы подготовкой поставок "Томагавков" киевскому режиму служит не более чем отвлекающим маневром — в Вашингтоне ощущают некую обязанность продемонстрировать Европе, что Штаты на их стороне.

Несмотря ни на какие заявления, "эти ракеты не смогут попасть в Европу, даже если Европа заплатит за них, через два-три года", подчеркнул Макговерн. Однако "к тому времени война закончится", поскольку "русские добиваются невероятных успехов в ДНР и скоро покончат с ВСУ" (цитаты по РИА Новости).

Ранее источники отмечали, что организация поставок Украине крылатых ракет Tomahawk, если это будет одобрено американскими властями, может занять месяцы. Однако даже в этом случае американские ракеты "могут никогда не покинуть своих пусковых установок".

Тем временем китайские журналисты напомнили, что Россия располагает оружием, способным нарушить стратегический баланс в мире. Российская крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник", как подчеркнули в КНР, способна стать существенным сдерживающим фактором для стран Запада.