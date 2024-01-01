Москвичам пообещали потепление к выходным

Под занавес рабочей недели в столичном регионе может появиться солнце, а температура воздуха обещает повыситься. Такой прогноз озвучил во вторник, 14 октября, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Как сообщает RT, специалист пообещал сохранение дождей в Москве и Подмосковье до пятницы, 17 октября, а в среду, 15 октября, предупредил про вероятность мокрого снега.

Однако ближе к выходным можно надеяться на потепление — в последний рабочий день прогнозируется восемь-девять градусов выше нуля. В субботу и воскресенье воздух может прогреться до десяти градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что метеорологическая зима наступит в Москве во второй половине ноября, а устойчивый снежный покров сформируется к началу декабря. Он также отметил, что зима ожидается с "нормальными сугробами высотой до 30-40 сантиметров".

Гидрометцентр предупреждал, что предстоящая зима на большей части территории России будет значительно холоднее, чем годом ранее. Почти по всей стране средняя температура декабря прогнозируется ниже, чем в 2024 году, а январь 2026 года обещает оказаться намного холоднее, чем был январь 2025 года.