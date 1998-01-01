Лолита отказалась забрать особенную дочь в Москву: "Некогда заниматься"

Единственной дочери Лолиты Милявской уже 26 лет. Всю свою жизнь наследница певицы прожила с бабушкой. Лолита много работала и не могла уделить Еве достаточно времени.

Но в этом году дочь Милявской выросла и объявила, что готова к самостоятельной жизни. Мать не стала ей перечить. Ева съехала на съемную квартиру. Правда, прожив несколько месяцев одна, девушка решила, что может двигаться еще дальше и из тихого прибрежного городка перебраться в Москву. Тут уже Лолите пришлось отказать наследнице. Милявская заявила, что не может перевезти Еву в российскую столицу.

Как рассказали знакомые певицы, дочь редко видит Лолиту и очень скучает, поэтому и рвется в Москву. Однако пока артистка остается непреклонной.

"Ева просила позволить ей жить рядом с мамой, чтобы можно было чаще общаться, но Лолита отказала. По ее словам, за Евой нужно присматривать, а график у Лолиты напряженный, некогда заниматься дочкой. Ева говорит, что она самостоятельная, но это не совсем так. Это очень открытая и наивная девушка, которая может попасть в беду, если ее не контролировать", — сказал анонимный источник Telegram-канала "Свита короля".

Сама Милявская тоже вскользь упоминала в общении с прессой, что ее дочь просилась в Москву. Певица тогда объяснила, что в Болгарии Еве куда комфортнее и спокойнее, а в российской столице ее будет ждать постоянный стресс.

"Я не буду перевозить ее, меня устраивает абсолютно моя болгарская деревня с абсолютно миролюбивыми людьми. Для Евы Москва — это чужой город, это стресс, поэтому нет, и мы с ней на эту тему говорили", — объясняла исполнительница хита "На Титанике".

Напомним, Лолита Милявская стала мамой в 1998 году. Отцом Евы называли Александра Цекало, однако позже певица призналась, что родила от другого мужчины. Девочке диагностировали одну из разновидностей аутизма — синдром Аспергера.