Трамп обиделся на журнал Time, отменил Третью мировую и намекнул на рай после Украины: и всё это за один день

От обложки до реальности иногда расстояние в сотни световых лет. Дональд Трамп впервые за 3 тысячи лет, по его словам, установивший мир на Ближнем Востоке, остался недоволен своим образом, который пытаются продать миру журналисты, американские в первую очередь.

"Мои волосы исчезли, на голове появилось что-то, похожее на парящую корону, только очень маленькую. Очень странно! Я никогда не любил фотографироваться снизу, но эта фотография просто ужасная и заслуживает того, чтобы её высмеяли. Что они делают и зачем?" - возмутился президент США.

Конечно, если бы корона была побольше, вопросов бы не было. А так получается – не по Сеньке шапка.

Трамп с журналистами не церемонится, иногда даже на вопросы не отвечает тем, кто работает, как он считает, в изданиях, разгоняющих фейки. Но острые вопросы любит. Спросили, а если мир на Украине будет, для вас место в раю найдётся?

"Не думаю, что мне хоть что-то может помочь попасть в рай", - ответил он.

Заявления, которые делает Трамп, дают журналистам такой широкий простор для интерпретаций, что любого можно обвинить в распространении фейков.

Что с дальнобойными "Томагавками" решил: отдаст их Зеленскому или придержит? Говорит, вроде решил, а что именно, не сказал.

Факты и заголовки в прессе не всегда даже соприкасаются. Немцы вдруг прозрели и пишут в газетах: американцы-то не настоящими друзьями оказались! Ещё бы: "Северные потоки" взорвали, заставляют оружие покупать, а дешёвый российский нефтегаз им теперь нельзя. Даже генсек НАТО про поставки оружия анекдоты рассказывает.

"Кода вы покупаете F-35 или систему Patriot, это напоминает старый русский анекдот про "Ладу" и холодильник. Человек из "Лады" скажет вам, что её привезут через 10 лет. Тогда можно спросить: утром или вечером? А почему это важно? Потому что днём приедет холодильник", - пытается шутить Марк Рютте.

Умереть от смеха. Журналист The Wall Street Journal Дэвид Браун тоже изрядно посмеялся, увидев поздравления Морского музея подразделений специального назначения, адресованное американским морякам. На виртуальной открытке, посвященной 250-летию американских ВМС, показали российский ракетный крейсер "Варяг". Может быть, так и рождаются фейки и байки о российской военной угрозе? Поаккуратнее, господа! Да, и никогда, ни при каких обстоятельствах, не надо Дональда Трампа лохматить. А то напомнит, что в действительности всё не так как на самом деле.