Политолог Камкин: "С Зеленского как с гуся вода. На него давить бесполезно"

Вашингтон способен выделить Украине от 20 до 50 ракет "Томагавк", но это всё равно не окажет решающего влияния на динамику конфликта. Об этом пишет во вторник британское издание Financial Times. Договориться о поставках крылатых ракет украинская делегация рассчитывает в ходе визита в США. Всего же глава киевского режима Владимир Зеленский подготовил список пожеланий на 90 миллиардов долларов.

О ситуации вокруг Украины с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Александр Камкин, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации.

- Трамп, воодушевленный ближневосточной сделкой, кажется, готов всерьез приняться за украинский конфликт. Как он видит это самое всерьез? Давайте говорить прямо. Ближневосточная сделка состоялась потому, что Трамп сначала поддержал Нетаньяху, а потом надавил на Нетаньяху. В случае с украинским конфликтом здесь тоже надо на кого-то надавить. Сможет ли он надавить на Зеленского и на Европу?

- Да, но только на Зеленского давить бесполезно. С него не то, что с гуся вода. С него, как говорится, от пуха и перья. Поэтому с Нетаньяху ведь как вышло? Почему Нетаньяху не поехал в Шарм-Аль-Шейх? Потому что он дал понять, что давить на меня можно, я даже способен слегка прогнуться в меру возраста, но больше вы от меня не добьетесь. Это был очень четкий сигнал Трампу, что пределы, как говорится, переговорных способностей именно Нетаньяху на этом исчерпываются. Дальше крутитесь сами. Сейчас Зеленский едет в Вашингтон. 17 октября должны встречаться с Трампом. Встречаются практически с глаз на глаз. Что это будет? Попытка надавить на Зеленского? Или попытка распилить с Зеленским европейские бюджеты, которые будут выдавливать из европейцев под благовидным предлогом усиления обороноспособности Украины? Вопрос хороший. И мне кажется, два отпетых финансиста, как их можно назвать, вполне себя друг друга поймут.