Захарова подняла на смех Рютте за советский анекдот

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не понял, про что на самом деле советский анекдот о "Ладе" и холодильнике. Так прокомментировала оплошность нидерландского политика официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Рютте выступил с анекдотом во время обсуждения поставок вооружений и боевой техники. Захарова прокомментировала это в своем Telegram-канале.

Чиновница подчеркнула, что Рютте "сам не понял, про что анекдот, но рассказал", а "шутка-то не про товары народного потребления, а про приоритетность ВПК".

Однако "как скажете, Марк, как скажете", резюмировала Мария Захарова.

Ранее представитель МИД России язвительно высказалась про генсека Североатлантического альянса, когда тот попытался принизить заслуги российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Захарова подчеркнула, что "не зря Лавров столько лет работал, раз заставил генсека НАТО вспомнить об Иисусе Христе".

Еще более жесткую реакцию вызвало у спикера российского МИД заявление Марка Рютте об убийстве Израилем главы политбюро ХАМАС. Захарова напомнила, что в 1672 году голландцы убили своего премьер-министра вместе с его братом Корнелисом, а потом съели". В заключение она пожелала генсеку НАТО приятного аппетита и не подавиться.