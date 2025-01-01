Крупнейшие авиаперевозчики КНР отказались удовлетворить пожелание американских властей — в Вашингтоне хотят запретить китайским компаниям летать над Россией при выполнении рейсов из Китая в США или обратно.

Представители China Southern Airlines, Air China и China Eastern Airlines предупредили, что подобная инициатива в случае ее реализации "приведет к ещё большему нарушению пассажирского сообщения между США и Китаем, которое уже ограничено частотными квотами".

Это противоречит интересам общественности и создает серьезные неудобства для американских и китайских пассажиров. Пострадают, по подсчетам этих трех крупнейших перевозчиков КНР, как минимум 4,4 тысячи человек с билетами на ноябрь и декабрь 2025 года — это сорвет их планы на праздники, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Министерство транспорта Соединенных Штатов начало проработку законодательной инициативы для устранения дисбаланса, создающего конкурентное преимущество для китайских перевозчиков.

Эксперты предупреждают, что вероятность полномасштабной торговой войны между США и Китаем не только приближает мировой экономический кризис, но грозит сократить и масштабы западной помощи Киеву. Однако шанс договориться полюбовно еще остается.