Трамп объявил начало второй фазы сделки по Газе

Вторая фаза сделки по урегулированию конфликта в секторе Газа "начинается прямо сейчас". Такое заявление сделал во вторник, 14 октября, президент США Дональд Трамп.

По словам автора мирного плана, к настоящему времени в ходе его реализации освобождены 20 израильских заложников — они "чувствуют себя настолько хорошо, насколько можно ожидать".

Однако, написал Трамп в своей социальной сети Truth Social, "работа еще не завершена", поскольку "погибшие не были возвращены, как было обещано".

До того американский лидер, провозглашая заключение мирного соглашения по сектору Газа, объявил, что Третьей мировой войны удалось избежать. Он отметил, что в подписанном документе подробно "изложено множество правил, положений и других аспектов" касательно урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Однако политолог Елена Супонина настроена более скептично. Она заявила, что "Трамп, бесспорно, добился успеха, но в остальном он преувеличивает" и "насчет мира на века в этой точке Ближнего Востока он очень сильно перегнул палку".