Отар Кушанашвили набросился на оскорбившего Пугачеву Пригожина: "Что-то там вякает в роли Моськи!"

Иосиф Пригожин в недавнем интервью рассказал, что Алла Пугачева в отечественном шоу-бизнесе была настоящим диктатором. Примадонна даже создала телепередачу "Рожденственские встречи", чтобы подчеркнуть свою значимость.

"Это не дорога молодым! Это дорога себе! Увековечивание себя", — заявил муж певицы Валерии.

Слова продюсера возмутили Отара Кушанашвили. Он вступился за исполнительницу хита "Арлекино". В новом выпуске своего YouTube-шоу "Каково?!" журналист прокомментировал выпад Пригожина, назвав его "мелкой сошкой". Телеведущий считает, что продюсер намеренно занижает заслуги Пугачевой, мол, Алла Борисовна "подарила путевку в жизнь" многим артистам, и всем об этом известно.

"Я хорошо помню те времена. Помню, что группы "А-Студио", например, не было бы без Аллы Пугачевой. Иосиф, тебе ли не знать! И не счесть артистов, которым она открыла дорогу", — подчеркнул Кушанашвили.

По словам Отара, подобными высказываниями Пригожин ничуть не уменьшит заслуги народной артистки СССР, а только лишь демонстрирует свою бестактность. Мол, осуждать Аллу Пугачеву, которая сделала вклад в развитие музыкальной культуры России, — "свинство и отсутствие порядочности". Журналист объявил, что Пугачева до сих пор остается "женщиной номер один в мире".

"Говорить такие вещи про ту, по отношению к которой ты являешься мелкой сошкой, — это пример совершенно разнузданной невоспитанности. Говоря про кого-то, кто на троне, ты не избавляешься от характеристики заурядного дюжинного человека, который что-то там вякает в роли Моськи на слона", — набросился Кушанашвили на продюсера.