Российские власти могли бы практически мгновенно прекратить свою специальную военную операцию, сделав всего один телефонный звонок. Такое мнение высказал во вторник, 14 октября, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Политик отметил, что президенту России Владимиру Путину было бы достаточно позвонить начальнику Генштаба Валерию Герасимову, чтобы остановить конфликт на Украине.

При этом Сикорский заявил, что шансы на такой звонок станут возрастать, "когда российская экономика начнет тормозить". Для этого, по его словам, "нужно показать, что мы готовы поддерживать Украину в среднесрочной перспективе и реализовать наши западные санкции в отношении российской нефти, газа и технологий", сообщает RMF FM.

Ранее президент России и верховный главнокомандующий российской армией Владимир Путин рассказал, что противник, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступает по всей линии боевого соприкосновения. При этом стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за российскими войсками.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Кая Каллас подтвердила, что российские военные активно продвигаются в зоне специальной операции. При этом политик отметила, что ВСУ не в состоянии в одиночку противостоять российской армии.