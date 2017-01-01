Вдова об этом молчит уже 8 лет: что не так с могилой Хворостовского на Новодевичьем кладбище

Дмитрий Хворостовский скончался утром 22 ноября 2017 года. Оперный певец умер от рака. Последние свои дни он провел в Лондоне в окружении семьи. Великому баритону было всего 55 лет.

Прощание с Хворостовским было очень пышным. Гроб с телом артиста установили в Концертном зале имени Чайковского. Семья, знаменитые друзья и простые россияне принесли столько цветов, что их некуда было класть. Народ рыдал, провожая оперного певца.

Похоронили Дмитрия позже. Перед погребением вдова исполнила последнюю волю народного артиста России — его кремировали, а прах разделили на две части. Хворостовский хотел быть похороненным на родине, в Красноярске, но также понимал, что его поклонникам нужно место, куда они будут приходить, чтобы выразить свои чувства. В итоге Дмитрий прописал, одну часть его праха следует захоронить в Москве, а вторую — в его родном Красноярске.

После похорон баритона вдова раскрыла эту деталь, заявив, что все пожелания Дмитрия исполнили. С тех пор прошло восемь лет, а Флоранс больше не комментирует последнюю волю мужа.

В октябре 2019 года на 9 участке Новодевичьего кладбища открыли памятник артисту. Монумент, изображающий Хворостовского в полный рост, выполнен из бронзы, над ним работал скульптор Владимир Усов.

Сегодня мало кто из приходящих к могиле артиста знает, что в этом месте захоронили лишь половину праха Хворостовского. Могила оформлена так, что не остается сомнений, что именно тут народный артист России обрел покой.