Пугачеву решили проверить на связь с иностранными спецслужбами

Певицу Аллу Пугачеву, несколько лет проживающую за пределами России, решили проверить на предмет возможной связи с иностранными спецслужбами. Об этом рассказал руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Как заявил Бородин в интервью RT, множество вопросов вызвало ее недавнее интервью, в котором певица хвалебно отзывалась о сепаратисте Джохаре Дудаеве. Глава ФПБК подчеркнул, что "если бы обыкновенный человек вышел и сказал на весь мир, что поддерживает Дудаева, его бы сразу арестовали".

Общественник предположил, что пресловутое интервью было организовано спецслужбами Великобритании", а Алле Пугачевой заплатил за него около 2 миллионов долларов экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в России иностранным агентом и внесен в соответствующий реестр).

Бородин также подчеркнул, что пытается добиться уголовного преследования Аллы Пугачевой за оправдание терроризма.

Сама Пугачева после волны возмущения ее откровениями написала в соцсетях: "Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти улыбаясь".

Между тем Минюст объяснил, почему не спешит признавать певицу иностранным агентом. Замглавы ведомства Олег Свириденко заявил, что Пугачева не дала законных оснований для этого, а "мы без фактуры не работаем".