Россиян предупредили о предстоящем пике вспышек на Солнце

Солнце выбросило большое количество плазмы — оно направляется в сторону Земли. Об этом предупредили во вторник, 14 октября, специалисты Лаборатории солнечной астрономии Российской академии наук.

Как отмечают ученые в своем Telegram-канале, в среду, 15 октября, прогнозируется выход солнечной активности на пик вспышек. Не исключено преодоление рекордов, установленных за последние два-три месяца.

Выбросы солнечной плазмы могут стать причиной возмущения геомагнитной оболочки Земли. Так называемые магнитные бури приводят к ухудшению самочувствия у метеочувствительных людей. Им рекомендуется строго следовать указаниям лечащих врачей, избегать нагрузок и стрессов.

Приятным следствием возмущений на Солнце становится для землян северное сияние. Это красочное явление, обычно не свойственное средним широтам, в отдельных случаях могут наблюдать и жители средней полосы России.