Сборная России по футболу всухую обыграла Боливию

Сборная России по футболу одержала победу над командой Боливии в товарищеском матче, который состоялся в Москве во вторник, 14 октября.

Встреча, проводившаяся на столичном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина, завершилась убедительной победой хозяев поля со счетом 3:0. Мячи забили Лечи Садулаев (18-я минута), Алексей Миранчук (43-я минута) и Иван Сергеев (57-я минута).

Как подчеркивает РИА Новости, это первая победа в истории российской национальной сборной над представителями одного из государств Южной Америки. Прежде россияне сыграли 11 таких матчей, но лучшими результатами оказались четыре ничьи.

Накануне матча против боливийской сборной главный тренер сборной России Валерий Карпин предупреждал, что "это один из сильнейших за последнее время соперников".

До того Российский футбольный союз сделал интригующее заявление. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов не исключал, что осенью в числе соперников национальной команды окажется одна из лучших сборных мира. Ходили слухи, что это может быть Бразилия или Аргентина.