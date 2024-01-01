Самарский губернатор восхитил россиян жестким увольнением главы района

Интернет-пользователи активно обсуждают инцидент в Кинельском районе Самарской области, участниками которого стали глава региона Вячеслав Федорищев и руководитель районной администрации Юрий Жидков.

В Сети распространились кадры поездки губернатора в Кинельский район — Федорищеву продемонстрировали местные социальные и культурные объекты. Они оказались в столь плачевном состоянии, что глава Самарской области буквально в два счета уволил Жидкова, не стесняясь в выборе выражений.

Комментарии к видеозаписи пестрят комплиментами в адрес самарского губернатора: "Кратко и по делу", "А он жесткий", "Красава!", "Твердо и четко".

Позднее Вячеслав Федорищев объяснил в своем MAX-канале, почему уволил главу Кинельского района: "К сожалению, дом культуры, школа и многие другие объекты не были в достаточной мере вовлечены в работу муниципальной власти". На место уволенного Жидкова в ближайшие недели назначат другого человека.

В ноябре 2024 года был уволен глава Суджанского района Курской области Александр Богачев. Об этом было объявлено на встрече с эвакуированными из приграничья — люди отреагировали на новость об отставке чиновника бурными аплодисментами.

Заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Демкин написал заявление об отставке после того, как его сын опубликовал ролик с острова Бали и в нецензурных выражениях сравнил с ним родную Пермь. Чиновник признал ответственность за выходки своего отпрыска и уволился по собственному желанию.