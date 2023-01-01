Косторная и Куница рассекретили имя новорожденного сына

Фигуристка Алена Косторная в конце сентября родила сына мужу Георгию Кунице. Радостной новостью спортсменка поделилась в своем официальном Telegram-канале. Новоиспеченная мамочка опубликовала фотографию малыша и написала: "Welcome mini-Kunitsa". Однако как назвали мальчика, Алена тогда не сообщила. Скрыла она и точную дату появления наследника.

Лишь 14 октября звезды фигурного катания раскрыли тайну. Алена и Георгий показали трогательное видео, в котором было написано имя мальчика. На кадрах молодые родители, стояли обнявшись в украшенной воздушными шарами комнате. Косторная держала сына на руках, а Куница с нежностью смотрел на свою семью. В его руках был торт, на белой глазури которого и красовалось имя новорожденного мальчика: "Димочка!".

Также родители сообщили, что их малыш появился на свет 28 сентября. Рост Димы составлял 47 сантиметров, а вес — 2700 граммов.

Напомним, Алена Косторная начинала карьеру в фигурном катании в качестве "одиночницы". Однако затем спортсменка перешла в парное катание. Ее партнером стал Георгий Куница. Отношения из рабочих быстро перешли в личные. Уже в 2023 году фигуристы поженились.