Губернатор Самарской области объяснил отставку главы Кинельского района

Губернатор Самарской области уволил главу Кинельского района за то, что тот назвал мемориал участникам ВОВ "просто камнем"

Вячеслав Федорищев объяснил, что во время осмотра территории увидел лежащий в грязи камень с разбитой мемориальной табличкой.

"Глава района посчитал, что это "просто камень". А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен", — написал Федорищев в своем канале.


В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главы района.

 