Сенатор США получила от Москвы документы об убийстве Кеннеди

Посол РФ в США Дарчиев передал члену палаты представителей конгресса США Анне Паулине Луне материалы об убийстве бывшего президента Штатов Джона Кеннеди. Об этом сообщили в российском посольстве в США 15 октября.

Часть документов уже была передана американской стороне в советский период Председателем Верховного Совета СССР Микояном.

"Дарчиев выразил надежду, что архивные данные, собранные редколлегией сборника "Убийство Кеннеди и советско-американские отношения", прольют дополнительный свет на произошедшую трагедию", — сказано в сообщении посольства РФ в США.