Россия передала США документы об убийстве Кеннеди: американцы ждут сенсаций

Материалы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди передало российское посольство американской стороне. Документы вручил конгрессмену-республиканцу Анне Паулине Луне наш посол в Штатах Александр Дарчиев.

Записи основаны на рассекреченных документах. Эти данные вошли в сборник, который рассказывает об отношениях Советского Союза и США, сейчас его готовят к печати.

По словам члена Конгресса Луны, американские эксперты уже сегодня начнут изучать архивы, которые "имеют огромное историческое значение".

Кеннеди погиб в Далласе в ноябре 1963 года. По официальной версии, роковой выстрел совершил бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд, который действовал в одиночку. Пролить свет на убийство президента обещал Дональд Трамп в ходе своей предвыборной кампании.