Условия максимально приближены к фронтовым: как готовят новобранцев-контрактников

Легенды учений для новобранцев ничем не отличаются от заданий, которые им придется выполнять на фронте. Вот и сейчас, по замыслу, оператор беспилотника в ходе разведки обнаружил вражеские позиции. Бойцы приступают к их штурму.

Занятия по тактической подготовке проводят в условиях, приближенных к реальным. Бойцов учат скрытно подбираться к позициям врага, контролировать простреливаемые участки местности, взаимодействовать между собой.

За ходом занятий следят инструкторы с опытом участия в СВО. Бойцов, впервые подписавших контракт с Минобороны, учат находить и обезвреживать взрывные устройства, оказывать первую помощь при ранении, противодействовать вражеским беспилотникам.

"Самое главное - должна быть тактика. Слаженное все, чтобы понимали команды, куда кто пошел. Значит, другой занимает другой рубеж. Слаженность должна быть - самое главное. Учим правильной тактической подготовке. Как правильно заходить в здания, как обходить его", - говорит инструктор по тактической подготовке.

Такие тренировки обязательны и входят в курс общевойсковой подготовки. После его завершения бойцы отправятся в воинские части уже для выполнения боевых заданий.

Штурмовиков учат работать в небольших тактических группах - двойках и тройках. Сейчас это самый эффективный способ продвижения.

Путь каждого бойца начинается в пунктах отбора на военную службу по контракту. Добровольцы рассказывают, что основная причина, по которой они решили связать свою судьбу с армией - желание защитить свою страну, родных и близких. Не редко приходят семьями.

"У меня дети военнослужащие, зять военнослужащий. И я — патриот своей Родины, и поэтому принял решение, что я должен быть с ними в одном строю", - говорит Виталий Щербаков, кандидат на военную службу.

"Такие случаи частые. Потому что ребята рассказывают, что у кого-то друзья, у кого-то товарищи, братья, отцы. Отправляли отца, буквально, там пару месяцев назад и потом оформился его сын. То есть таких случае полно", - говорит Максим, инструктор пункта отбора на военную службу по контракту 1 разряда г. Ставрополь.

Государство активно поддерживает добровольцев. При заключении контракта они получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей и региональную. В Москве бойцам выплачивают дополнительно 1900 тысяч рублей.

В столице добровольцы могут лично обратиться в Центр отбора на службу по контракту, расположенный на улице Яблочкова. Заявки принимают также онлайн. Дополнительную информацию можно получить по короткому номеру 117.