Вильфанд: в России больше не будет тепла, наступило предзимье

Погода в российских регионах перешла на режим предзимья, тепло больше не вернется.

Даже на юге России похолодало до 16-18 градусов, согреться не получится, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если вопрос о том, где же можно прогреться на территории нашей страны, то ответа нет, потому что наступает период предзимья", - передает его слова "Интерфакс".

Настоящая зима уже наступила на юге Сибири. Аномально холодная погода установилась на севере Амурской области.

Тем временем в Москве в среду, 15 октября, ожидается облачная и дождливая погода. Температура воздуха прогреется максимум до плюс шести градусов. В столице наступил третий подсезон осени – он продлится минимум до 28 октября, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.