Срок выплат детских и пенсионных пособий сдвинется в ноябре

В ноябре 2025 года россиянам, получающим детские пособия и пенсии, стоит готовиться к изменениям в графике выплат.

Сдвиг связан с переносом рабочих и выходных дней из-за празднования Дня народного единства (4 ноября) - рабочий день будет 1 ноября, а выходной - 3 ноября. Поэтому пособия будут выплачены досрочно, пишет "Известия" со ссылкой на Пенсионный и Социальный фонды России.

1 ноября придут Единое пособие и выплаты на детей до трех лет (вместо 3 ноября), а также единовременное пособие беременным, выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих, пособия на детей военнослужащих до трех лет и другие выплаты.

1 ноября придут пенсии (вместо 3-25 ноября);

5 ноября начислят Ежемесячное пособие из материнского капитала;

7 ноября переведут пособие для работающих родителей с детьми до полутора лет.

По случаю Дня Народного единства граждане будут отдыхать со 2 по 4 ноября (воскресенье-вторник). Праздничным дням будет предшествовать шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября (понедельник-суббота). Рабочий день в субботу будет сокращен на один час.