Актеру Вениамину Смехову понадобилась врачебная помощь

В этом году прославленный актер Вениамин Смехов отметил круглую дату. Знаменитому Атосу из советского фильма про трех мушкетеров исполнилось 85 лет. Однако здоровье давно стало подводить артиста. Так, некоторое время назад Смехову установили сердечный стент.

А теперь стало известно, что актер обратился за медицинской помощью. Он пожаловался на сбой сердечного ритма и одышку при ходьбе. Врачи проверили тот самый, установленный несколько лет назад, сердечный стент. Серьезных отклонений специалисты не нашли, но скорректировали терапию, назначили витамины для укрепления костей (из-за частых переломов) и посоветовали похудеть — у артиста ожирение первой степени, передает Mash.

Госпитализация Вениамину Смехову не понадобилась. После осмотра 85-летнего актера отправили домой.

К слову, его коллега по мушкетерам Михаил Боярский летом тоже переживал проблемы со здоровьем. Артист попал в больницу в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что после стентирования артерии на ноге у Боярского возникли проблемы, которые потребовали врачебного вмешательства.