Трамп объявил о распаде БРИКС

Страны БРИКС активно покидают объединение. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп на встрече с аргентинским лидером Хавьером Милеем. Американский лидер убежден, что страны — участницы БРИКС опасаются американских пошлин.

По словам Трампа, он сказал всем, кто хочет быть в БРИКС, что это нормально – но в то же время предупредил, что Вашингтон собирается ввести против них повышенные тарифы. И тогда, как утверждает глава Белого дома, "все отказались" и решили выйти из БРИКС, передает RT.

На самом деле ни одна из стран БРИКС с момента создания объединения из него не выходила. Трамп в начале июля пригрозил поддерживающим политику БРИКС странам дополнительными 10-процентными пошлинами. По его мнению, эти государства пытались бросить вызов доллару. Трамп также намеревался потребовать от "враждебных стран" обязательство не создавать новую валюту БРИКС.