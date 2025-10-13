Жена-красавица родила Анатолию Руденко второго ребенка

В семье Анатолия Руденко случилось пополнение. Супруга Елена Дудина родила популярному актеру сына Леона. Радостную новость объявила жена на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм", эту публикацию Анатолий Руденко продублировал и у себя в аккаунте.

"13.10.2025 Сынок. Добро пожаловать в этот мир. Вчера был твой день рождения. Первый и самый особенный. ЛЕОН Анатольевич Руденко. Мы тебя так сильно ждали, и это чувство, что мечта наконец стала реальностью, - неимоверное счастье. Спасибо тебе, что выбрал нас", - написала счастливая Дудина, сопроводив публикацию фотографией, на которой запечатлена с Руденко и новорожденным мальчиком, лицо которого, впрочем, предпочла спрятать за смайликом.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в поздравлениях, добрых пожеланиях и комплиментах. По словам некоторых фанатов, Елена такая красавица, что даже после родов выглядит великолепно.

"Толя, моя любовь, я от всего сердца благодарю тебя. За эти девять месяцев, которые мы были "беременны" вместе, за твою бесконечную заботу, поддержку и любовь. И за то , что вчера ты был со мной с самого начала до самого конца проходя все этапы встречи с сыном. Это бесценно", - призналась супруга Анатолию Руденко.

Отметим, что у пары есть 13-летняя дочь Милена.