Закупка Пекином военной техники у Москвы вызвала переполох в Пентагоне

Боевые машины десанта на сумму 580 миллионов долларов приобрела китайская армия у России. Новость вызвала переполох в среде военных США: в Пентагоне связали такой шаг Пекина с подготовкой военной операции на Тайване, пишет издание Sohu.

При этом подчеркивается, что китайский оборонно-промышленный комплекс располагает собственными средствами для переброски десанта. Так что контракт с российским ВПК не означает стратегическую зависимость от российских поставок.

Такую крупную сделку в Пекине объясняют стремлением НОАК протестировать возможности российских БМД-4Д. Китайские военные планируют оценить их бронирование, освоить нюансы десантирования, изучить опыт российских военных в организации подобных операций. Что касается возможной операции на Тайване, то, как отмечают китайские аналитики, высадка морского или воздушного десанта — лишь один из сценариев, наряду с массированными ракетными и авиационными ударами.