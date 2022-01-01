Сбежавшая Алла Пугачева продолжает зарабатывать в России

Несмотря на то, что Алла Пугачева покинула страну еще в 2022 году, Примадонна продолжает зарабатывать в России. Прославленная артистка кладет на банковские счета ежемесячно более 105 тысяч рублей — это пенсия, которую ей выплачивают на Родине.

Как подсчитали в SHOT, в столь кругленькую для рядового пенсионера сумму входят, в том числе, компенсация за звание народной артистки — 41 995 рублей, доплата за орден — 29 тысяч рублей, а также федеральные надбавки. В сумме за год — более 1,2 миллиона рублей. И это только пенсия, без процентов.

Деньги артистка сначала копит на банковских счетах, а потом выводит за границу. Одна из транзакций, к примеру, была на 46 миллионов рублей.

Ранее появилась информация, будто Примадонну решили проверить на предмет возможной связи с иностранными спецслужбами. Об этом рассказал руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Тем временем Минюст объяснил, почему не спешит признавать Пугачеву иностранным агентом. Замглавы ведомства Олег Свириденко заявил, что она не дала законных оснований для этого, а "мы без фактуры не работаем".