В МИД назвали Нобелевскую премию политическим инструментом

Нобелевская премия и другие премии в смежных областях превратились в политический инструмент.

Премия, которая выдается за политическую деятельность, должна быть связана с политическим процессом, но не может рассматриваться как политический инструментарий. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что премия должна иметь прозрачную процедуру и понятную всем логику отбора людей.

"Все-таки речь-то идет о человеке, который с точки зрения международного комитета сделал какой-то особый вклад в мир. А если переспрашивают ее имя, все говорят: "А кто это? Что это за человек такой? Как такое может быть?" А теперь уже вот так может быть", - сказала она в эфире радио Sputnik.

Ранее Нобелевская премия мира присудили лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо "за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы".