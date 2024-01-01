Комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года может вырасти до 27 093 рублей. Комитет Госдумы по труду и социальной политике рекомендовал палате принять соответствующий законопроект в первом чтении.

Как отмечается в сопроводительных документах к проекту, соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год составит 48%. По данным Росстата, медианная зарплата за 2024 год составляет 56 443 рубля.

Законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2026 года внесен в Госдуму правительством России в рамках бюджетного пакета. Подчеркивается, что реализация положений документа будет способствовать повышению заработной платы около 4,6 миллиона работников.