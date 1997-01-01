Жена предъявила приемного сына-красавца Олега Газманова

Олег Газманов официально был женат дважды. Ради Марины Муравьевой "есаул" отечественной сцены оставил первую супругу. С 1997 года Олег и Марина стали жить вместе. Однако оформили отношения лишь в 2003 году. Тогда же на свет родилась их дочь Марианна.

Отметим, что от первого мужа Вячеслава Мавроди Марина Газманова в 1997 году родила сына Филиппа. По некоторым данным, когда Мавроди и Муравьева развелись, из роддома ее забирал именно Газманов. Филипп считается приемным сыном Олега, популярный исполнитель даже дал ему свою фамилию, от которой, по слухам, тот некоторое время назад отказался из практических соображений.

В свою очередь, от первого брака у самого Газманова есть сын Родион. Он пошел по стопам именитого родителя и тоже занимается музыкой, ведет активный образ жизни, увлекается благотворительностью. И если Родион весьма публичная личность, то Филипп - наоборот. Чем точно занимается приемный сын артиста, неизвестно. Он ведет достаточно закрытый образ жизни, поэтому каждое его появление в публичном пространстве привлекает внимание общественности.

Дело в том, что в Сети Филиппа называют красавцем. Он действительно тщательно следит за собой и одно время строил модельную карьеру. А тут как раз его мать Марина опубликовала свежую фотографию, на которой предстала с сыном и матерью Клавдией Филипповной.

"Сын вышел после спорта и бани, обещала заехать дочь. Все просто, спокойно, по-домашнему. И я ловлю себя на мысли, что именно за такие минуты я особенно благодарна жизни. Когда рядом мама, сад, чай, осень и чувство, что все на своем месте", - заключила Марина Газманова в телеграм-канале.