Собянин рассказал о работе системы скорой медицинской помощи

Столичная скорая помощь — одна из самых эффективных экстренных медицинских служб в мире, вот уже 106 лет трудится на благо москвичей. Её сотрудников поздравил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин и поблагодарил за профессионализм, заботу о жизнях и здоровье горожан.

Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова насчитывает около 11 тысяч сотрудников, которые совершают 12 тысяч выездов ежедневно. В этом году 80 бригад получили новые автомобили, оснащённые высокотехнологичным оборудованием. Инновационный транспорт разрабатывали врачи анестезиологи-реаниматологи совместно с конструкторами завода ГАЗ. Благодаря планшетам, подключенным к системе ЕМИАС, работники "скорой" по пути к пациенту могут просматривать данные его электронной медкарты.