ФСБ задержала жительницу Донецка за сотрудничество с СБУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жительниц Донецка по подозрению в госизмене. По данным следствия, женщина информировала СБУ о припаркованных у госучреждений машинах. Также задержанная перепрятала компоненты самодельного взрывного устройства.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, злоумышленница посредством мессенджера Telegram была завербована представителем Службы безопасности Украины. Из ранее оборудованного тайника женщина по заданию украинских кураторов изъяла контейнер, содержащий компоненты самодельного взрывного устройства и переместила его в аналогичный тайник.

В отношении жительницы Донецка возбуждено дело по статье о государственной измене. Также гражданку обвиняют в незаконном приобретении, передаче, сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств, передает ТВЦ.