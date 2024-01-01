Уволенный матом самарский чиновник попал в больницу

Глава Кинельского района Юрий Жидков, которому самарский губернатор Вячеслав Федорищев грубо предложил уволиться, попал в больницу с гипертоническим кризом.

Его госпитализировали в отделение терапии, сообщили РИА Новости в районной больнице. Ранее в комментарии "Коммерсанту" он сообщил, что ему обидно, но он старается держаться и не понимает, за что его уволили.

Инцидент произошел накануне. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев во время визита в муниципалитет увидел в осенней грязи камень с разбитой мемориальной табличкой в честь участников Великой Отечественной войны. Жидков сказал, что "это просто камень", после чего Федорищев отправил его в отставку словами "уволен, н***й", сильно хлопнув по спине.

Позже губернатор объяснил свой поступок недовольством ремонтных работ и отношением к памяти героев.

"Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям - это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен", - написал Федорищев в мессенджере MAX.

Глава Кинельского района назвал инцидент с камнем недоразумением. По его словам, ранее нареканий его работа не вызвала, а район занял первое место в регионе по экономическим показателям за 2024 год. Конфликтов с губернатором у него тоже не было.

"Я про этот камень вообще не знал", - сказал Жидков.

Тем временем газета "Ведомости" отмечает, что полномочия Жидкова истекают через две недели. Поэтому отставка может не состояться. Кроме того, согласно российскому законодательству, губернатор не может уволить районного главу. Решение об отставке должно быть принято депутатами районного собрания при наличии конкретных причин.