Бритни Спирс застали с ножом в комнате спящих сыновей

Бывший муж Бритни Спирс, экс-танцор Кевин Федерлайн, написал мемуары о семейной жизни с прославленной артисткой. Так, он поделился шокирующими деталями, как не раз заставал певицу с ножом в руках в комнате спящих сыновей.

"Они просыпались по ночам и видели, как она молча стоит в дверях, наблюдая за ними спящими с ножом в руке. Затем она разворачивалась и уходила без объяснений", - поведал Федерлайн. Отрывок из книги любезно предоставила газета The Times.

Отметим, что сыновья Шон и Джейден с детства жили с отцом после того, как ему удалось отсудить у Бритни Спирс права на опеку. Это случилось, когда артистка переживала критически тяжелый период. Тогда она обрила голову и попала в наркоклинику после передозировки. Врачи забрали певицу из дома в бессознательном состоянии. Бритни, приняв наркотики, заперлась в ванной, оставив крошечных детей без присмотра. От смерти ее спасло то, что врачи приехали быстро.

Говорят, все это случилось на фоне развода Спирс с Федерлайном. Артистка стала инициатором разрыва, сославшись на непримиримые разногласия. Впрочем, ходили слухи, что муж поднимал руку на певицу и всячески унижал, пользуясь ее подвижной психикой.

В результате после развода Бритни Спирс еще и выплачивала алименты бывшему мужу. Однако с недавних пор перестала это делать. Шону исполнилось 19 лет, а Джейдену - 18. Интересно, что после этого сыновья сблизились с Бритни. В Сети судачат, что детям, которые толком не учатся и не работают, просто очень нужны деньги.