Генсек НАТО передумал сбивать российские самолеты

Попавшие в воздушное пространство Североатлантического альянса российские военные самолеты не надо сбивать. Их нужно "выводить за пределы" НАТО, заявил генсек организации Марк Рютте.

По словам Рютте, некоторые в альянсе утверждают: если российский самолет намеренно или не намеренно входит в воздушное пространство НАТО, его в любом случае надо сбить. Но генсек с этим утверждением не согласен. Рютте считает, что прежде надо выяснить, представляет ли он реальную угрозу – и затем вывести самолет за пределы воздушного пространства альянса.

В сентябре Таллин, не предоставляя доказательств, обвинил Москву в нарушении воздушного пространства Эстонии. В Минобороны России сообщили, что три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область в полном соответствии с международными правилами. Европарламент на прошлой неделе принял резолюцию, призывающую европейские страны сбивать российские самолеты в их воздушном пространстве, передает РИА Новости.