В Москве наградили лауреатов гуманитарной премии "Совесть"

За большой вклад в дело защиты детства торжественно наградили лауреатов Международной гуманитарной премии "Совесть".

В столице собрались педагоги, врачи, известные писатели, актёры - люди самых разных профессий и возрастов, которые активно помогают детям, выделяя средства и посвящая своё время поддержке подрастающих поколений.

Было зарегистрировано более 200 номинантов из 53 регионов страны. Лауреатам вручили памятные медали и дипломы. Премия "Совесть" стала кульминацией Всероссийского проекта "Рыцари детства", который реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.