Россиянка родила самого крупного за 15 лет ребенка: "Казалось, что она и в лёгких, и в почках, и везде!"

В Бурятии родился ребёнок весом около семи килограммов. Его размеры превышают средние почти вдвое. Это самый крупный новорожденный в России с 2007 года. Девочка появилась на свет под контролем целой бригады врачей. В настоящее время мама и дочь чувствуют себя хорошо и уже готовятся к выписке.

Валерии Денисовне несколько дней от роду, а она уже — звезда. Обращаются к ней почтительно по имени-отчеству. Медперсонал просит фотографии на память. Да и знает о ней уже вся Бурятия! Новость о том, что на свет появилась девочка богатырских размеров разлетелась мгновенно! Вес – 6,7 кг! Рост - 66 сантиметров! Этим цифрам не поверила даже бригада врачей, принимавших роды.

"Конечно, очень сильно удивились. Мы спросили неоднократно, переспросили ещё раз, да как бы насколько послышалось ли нам, или это действительно 6 кг 700 грамм", - говорит Аурика Ли-Ван-Хай, заместитель главного врача по лечебной работе Республиканского перинатального центра.

Валерия Денисовна - пятый ребенок в семье. Старшие братья и сестры тоже родились не маленькими – 3,8 и 4 кг. Врачи предполагали, конечно, что эта девочка будет крупнее, но не настолько!

"Уже на последнем сроке было тяжеловато, уже казалось, что она везде. И в лёгких, и в почках, и везде, везде. Да, ну вот 66 сантиметров, конечно, она и показала мне, что она везде", - говорит многодетная мать Татьяна Фунся.

Большая мультидисциплинарная бригада помогала девочке появиться на свет. И все эти дни она - под наблюдением врачей.

"После рождения мы всегда контролируем уровень сахара крови, потому что часто встречается гипогликемия, обследуем ребёнка. Да берём стандартное обследование: общий анализ крови, биохимический анализ крови, проверяем на наличие врождённых пороков развития, проводится ультразвуковое обследование внутренних органов, сердце обязательно смотрим", - рассказывает Сама Бороева, заведующая отделением новорождённых Республиканского перинатального.

Валерия Денисовна здорова. Внешне, конечно, сильно отличается от других новорожденных. Но до мировых рекордов все же не дотянула. Самый крупный младенец появился еще в 19 веке в Канаде, весил почти 10 килограммов. Родителями его были циркачи очень высокого роста - 2 метра 40 сантиметров. В России рекорд пока у девочки Надежды из Алтайского края – 7,7 кг. Причин, по которым рождаются такие дети, несколько, объясняют врачи. Это и наследственная предрасположенность, и питание мамы.

"Кроме того, есть осложнения непосредственно беременности, это наличие ранее имеющегося диабета первого либо второго типа. Либо присоединение гестационного сахарного диабета, который как раз и является причиной макросомии у будущего потомства", - объясняет Аурика Ли-Ван-Хай.

Татьяне тоже ставили этот диагноз - сахарный диабет беременных, она соблюдала диету. Но считает, что на вес дочки повлияло имя, которое придумали заранее.

"В переводе, как пишут в интернете, Валерия - это сильная, мощная. Ну вот мощь наша и лежит!" - шутит мама.

Перед выпиской для Валерии Денисовны пришлось покупать новые наряды: все заготовленные и подаренные вещи оказались малы.

"Вот папа наш вчера бегал искал всё подходящее, все в шоке. Ну как на новорожденного семидесятый комбинезон вы хотите размера взять? Не бывает таких детей! А у нас бывает", - смеется женщина.

К выписке все готово. Валерия Денисовна и её мама чувствуют себя хорошо. И уже совсем скоро встретятся со своей большой семьей.