Зрители ТВЦ продолжают сбор средств на лечение 6-летней Саши Пестовой

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 6-летней Саши Пестовой. Её историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать большую часть необходимой суммы. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но нужно ещё почти два миллиона рублей. У девочки редкое генетическое заболевание - туберозный склероз, сопровождающийся постоянными приступами эпилепсии. Саша уже перенесла две тяжелейшие операции и прошла курс мощной терапии. Но приступы продолжаются. Чтобы помочь ребёнку остановить опасный процесс - требуется специальный препарат стоимостью почти пять миллионов рублей.

Мы продолжаем помогать Саше все вместе.

Чтобы помочь, достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить!

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Александры Пестовой, программа 2397