Дана Борисова рассказала о семейной жизни с известным ведущим: не понравилось, что нет животика

Дана Борисова и Владимир Тишко стали новыми участниками шоу "Свадьба вслепую". По условиям этого телепроекта, мужчина и женщина, ранее не знакомые, должны прожить вместе неделю, вести совместный быт и попытаться привыкнуть друг к другу. А дальше у них будет выбор: навсегда остаться вместе или разойтись.

При виде своего нового мужа, Дана Борисова несколько расстроилась, ее не устроила его фигура. "Изначально у меня был запрос, что мужчина должен быть коренастым, с легким животиком. У Владимира никакого животика не наблюдается. И, как ни странно, это меня не очень-то в нем завело. И он был неромантичным мужчиной", - сообщила Борисова.

В свою очередь, Владимир Тишко тоже оказался не в восторге от новой избранницы. "Я с радостью вспоминал, как меня заживо закапывали в могилу на „Выживалити“, с нежностью вспоминал, как я висел над пропастью, как голодал и орал от страха. Все это было как поездка к любимой бабушке на лето по сравнению с тем дискомфортом, который я испытывал на этом шоу", - признался Тишко.

И все же ведущим удалось найти общий язык. Так, Дана отметила среди положительных качеств Владимира то, что он оказался ответственным, стабильным и рассудительным мужчиной, передает Starhit.