ВС России нанесли массированный удар по украинской инфраструктуре

Серию массированных ударов нанесли ВС России по областям Украины в ночь с 14 на 15 ноября. Поражены объекты энергетической инфраструктуры, логистические узлы и военные склады, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По данным подполья, наблюдалась высокая активность беспилотников. Зафиксированы также отдельные удары баллистикой и планирующими бомбами. Основные удары пришлись на Павлоград, Каменское, Славянск, Харьков, Чернигов и Херсон.

О серии мощных прилетов сообщают из Днепропетровской области. Часть региона осталась без света. Целями ночных ударов по Харьковской области стали склады и позиции ВСУ. В Черниговской области под удары попали военные объекты, в Херсоне точечные удары нанесены по военной технике.