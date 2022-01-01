Паулина Андреева заговорила после расставания с Бондарчуком: "Мне была необходима пауза"

В марте Паулина Андреева объявила о расставании с Федором Бондарчуком. Актриса и режиссер были вместе девять лет, почти шесть из которых — в официальном браке. По некоторым данным, после расставания Паулина с сыном Иваном съехала из дома режиссера. Точную причину разрыва ни Бондарчук, ни Андреева не назвали. По слухам, артистка не смогла привыкнуть к образу жизни мужа, который много времени уделяет друзьям и любит вечеринки.

Паулина Андреева ведет крайне закрытый стиль жизни. А в последнее время она вообще ушла в тень - крайняя премьера с ее участием состоялась еще в 2022 году. И вот лишь сейчас на экраны выходит сразу несколько кинопроектов с Андреевой.

В новом интервью актриса объяснила, что долгий перерыв ей был очень нужен. "Мне была необходима пауза. Я могла позволить себе взять время, чтобы подумать, остановиться. Перерыв был очень полезным, нужным, трудным", - призналась Паулина.

А еще в этом году обещают премьеру третьего сезона сериала "Метод". Впрочем, Андреевой в этих сериях не будет. "Для меня драматургически сериал завершился на втором сезоне. Я очень рада возвращению Юры Быкова, который нашел новый способ рассказа этой истории. Я ему благодарна за нашу с ним работу на первом "Методе". И ему, и Александру Цекало, и Константину Хабенскому. Счастье, что в моей жизни этот проект случился, но надо уметь завершать и идти дальше", - отметила Андреева.

Со стороны Паулина производит впечатление сильной и независимой женщины. И если с первым эпитетом она согласна, то со вторым - нет. "Я завишу от очень многих людей и событий, которые происходят и совсем рядом, и в глобальном мире", - призналась актриса.

Она не скрывает, что много чего не успевает, да и вообще считает, что людям пора лечиться от достигаторства. "Мы страдаем от пресыщения. У тебя есть свобода стать кем угодно, и в то же время ты никем не хочешь быть. Я не знаю, откуда такой запрос на идеальность? Нельзя стареть, болеть… Будто ты не живой человек и у тебя нет прав на злость или усталость. А еще нужно быть аккуратной в высказываниях, потому что от каждой социальной группы тебе может "прилететь", как говорится", - рассуждает артистка.

Андреева считает своей суперсилой умение отпускать контроль и расслабляться. Она высказала мнение, что людям следует перестать следить за жизнью друг друга и сконцентрироваться на себе, передает Peopletalk.